Забуті світом: "Азов" показав життя жінок та дітей у підвалі Маріуполя

Забуті світом: "Азов" показав життя жінок та дітей у підвалі Маріуполя

Полк "Азов" оприлюднив нове відео блокадного Маріуполя. В одному з підвалів міста від російських ударів досі переховуються мирні мешканці.

"Азовці" поділилися з цивільними залишками своїх запасів, хоч і самі вже ледь не голодують.

Про це інфорує пресслужба "Азову".

"Забуті світом, але не "Азовом". Ми продовжуємо показувати життя цивільних в підвалах Азовсталі. Світ має допомогти їм", — йдеться в повідомленні.

На відео маріупольці розповідають, що уже два місяці живуть у підвалі, майже не виходячи надвір. Кажуть, що навіть не знають, яка на вулиці погода. Люди не мають харчів, засобів гігієни. Замість підгузників на дітей одягають пакети для сміття.

"Спимо на брудних бушлатах, пліснява скрізь, сирість", — розповідає одна з мешканок підвалу.

Цивільні просять забезпечити коридор, щоб безпечно покинути місто. Проте хочуть їхати до вільні території України і скаржаться, що РФ силоміць вивозить маріупольців на територію країни-агресорки.