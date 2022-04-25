Колишні працівники "Азовсталі" на камери здають росіянам укриття, де ховаються люди

Колишні працівники "Азовсталі" на камери здають росіянам укриття, де ховаються люди

Полк "Азов", який продовжує тримати оборону міста, оприлюднив нове відео з бомбосховища на «Азовсталі», тим часом його колишні робітники здають росіянам розміщення людей.

Їжі та води у люди лишилося на кілька днів, йдеться в ТСН.

У бункерах "Азовсталі" тисячі жінок та дітей, більшість від початку блокади Маріуполя, 55 днів без світла і медичної допомоги. "Дивіться, на брудних бушлатах. Цвіль скрізь, вогкість, мокрі стіни, спимо, дихаємо цим усім", - кажуть ті, хто ховається від обстрілів.

Під покривалом вкутаний у пакет для сміття однорічний малюк. Виходити на свіже повітря через обстріли неможливо. А як стало відомо, позиції українських захисників на «Азовсталі», окупантам здають колишні працівники заводу. Олександр Чуприн – начальник зміни металургійного підприємства на камери пропагандистів здає розташування бункерів цивільних людей.

Що три хвилини на Маріуполь падають авіаційні бомби, місто практично зрівняли з землею. Щонайменше 20 тисяч убитих мирних людей, а росіяни продовжують гатити з усіх можливих видів озброєння.

Спроби України організувати гуманітарний коридор Росія блокує, не припиняючи обстріли. Із закликом врятувати людей Ірина Верещук звернулася до Організації об’єднаних націй: «Ми вже не просимо, ми вимагаємо від ООН забезпечити режим припинення вогню. Всі решта домовленостей не матимуть ваги, бо найголовніше, що може зробити ООН і не можуть зробити інші - це відкрити гуманітарний коридор".

В Офісі президента для Росії пропонують спеціальний раунд переговорів - просто біля стін «Азовсталі».

Натомість вбивці не зупиняються. Розграбовують навіть зруйновані вщент квартири і намагаються націоналізувати поодинокі вцілілі оселі. Українська розвідка має дані, що росіяни планують штурм позицій українських захисників на "Азовсталі", втім вони тримають оборону.

Ірина Верещук звернулася до ООН із закликом врятувати людей з Маріуполя

"Я закликаю весь цивілізований світ зробити все, щоб ці військові, які здійснили надлюдський подвиг у покинутому місті, мали змогу розказати все своїм рідним і прийти на могили до своїх рідних", - закликає заступник командира українського полку "Азов" Святослав Паламар.

На «Азовсталі» залишаються 500 поранених військових, 50 із них потребують ургентної негайної кваліфікованої допомоги. Окрім того у бомбосховищах тисячі жінок та дітей.

"Я прошу президента Америки, Англию, Францию, Канаду, Ізраїль, Туреччину, Японію, всіх прошу. Допоможіть нам, будь ласка, звільніть нас, врятуйте нас", - просять люди в укритті.

Росіяни безперервно обстрілюють Маріуполь із важкої зброї

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