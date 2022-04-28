В Херсонской области уничтожены два вражеских склада боеприпасов

В Херсонской области уничтожены два вражеских склада боеприпасов

На протяжении суток на южном направлении враг попытался продвинуться в направлении Николаева, но понес потери и отступил.

В среду, 27 апреля, на южном направлении Вооруженные Силы Украины отразили три вражеских атаки и уничтожили два склада боеприпасов российских оккупантов.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

На протяжении суток в Херсонской и Николаевской областях враг пытался продвинуться в направлении Николаева, но успеха не имел.

Военнослужащие южной группировки ВСУ при поддержке артиллерии отбили одну вражескую атаку возле Новогригоровки и две – вблизи Александровки.

"Эффективным ведением боевых действий нашими подразделениями сорвана вражеская подготовка к атаке в направлении Николаевки", – говорится в сообщении.

В районе Нововоронцовки подразделения ПВО уничтожили российский беспилотник "Орлан-10".

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"В районе Молодецкого и Великой Александровки двойным попаданием уничтожены вражеские склады боеприпасов", – говорится в сообщении.

За сутки российские оккупанты потеряли 14 единиц техники, в том числе – 6 бронированной, 3 – автомобильной, 3 единицы ракетно-артиллерийского и противовоздушного вооружения. Около полусотни захватчиков вернутся домой как "груз 200".

Напомним, российская армия усилила артиллерийско-минометные обстрелы населенных пунктов и позиции Вооруженных Сил в Херсонской и Николаевской областях.

Разведка сообщает, что на оккупированных территориях россияне массово похищают мужчин призывного возраста

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