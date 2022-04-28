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На Херсонщині знищено два ворожих склади боєприпасів

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На Херсонщині знищено два ворожих склади боєприпасів

commons.wikimedia.org

Упродовж доби на південному напрямку ворог спробував просунутися в напрямку Миколаєва, але зазнав втрат та відступив.

У середу, 27 квітня, на південному напрямку Збройні Сили України відбили три ворожих атаки та знищили два склади боєприпасів російських окупантів. 

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Упродовж доби на Херсонщині та Миколаївщині ворог намагався просунутися в напрямку Миколаєва, але успіху не мав.

Військовослужбовці південного угруповання ЗСУ за підтримки артилерії відбили одну ворожу атаку біля Новогригорівки та дві – поблизу Олександрівки.

"Ефективним веденням бойових дій нашими підрозділами зірвано ворожу підготовку до атаки у напрямку Миколаївки", – йдеться у повідомленні.

У районі Нововоронцовки підрозділи ППО знищили російський безпілотник Орлан-10.

"У районі Молодецького та Великої Олександрівки подвійним попаданням знищено ворожі склади боєприпасів", – йдеться у повідомленні.

За добу російські окупанти втратили 14 одиниць техніки, зокрема - 6 броньованої, 3 - автомобільної, 3 одиниці ракетно-артилерійського та протиповітряного озброєння. Близько півсотні загарбників повернуться додому як “вантаж 200”.

Нагадаємо, російська армія посилила артилерійсько-мінометні обстріли населених пунктів та позицій Збройних Сил у Херсонській та Миколаївській областях.

Розвідка повідомляє, що на окупованих територіях росіяни масово викрадають чоловіків призовного віку

Розвідка повідомляє, що на окупованих територіях росіяни масово викрадають чоловіків призовного віку

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