Голова ОВА пояснив, чому окупанти обстрілюють Одеську область

Російські військові вже вдруге обстріляли міст через Дністровський лиман в Одеській області.

Голова Одеської ОВА Максим Марченко пояснив, навіщо окупанти обстрілюють область.

За його словами, російські військові хочуть досягти бодай якогось успіху до 9 травня. Втім, окупантам не вдасться нічого досягнути.

"Ворог не полишає своїх намагань розірвати логістичний зв'язок між районами регіону та завдати удар по індустріальній сфері нашої країни. Просто зараз рашистська армія несе величезні втрати на всіх напрямах, і окупантам вкрай необхідно "продати" власному народу бодай маленьку "перемогу" до 9 травня. Тому вони вдаються до постійних ракетних атак нашої області і намагаються розхитати ситуацію на кордонах. Але, як я і казав раніше все, що вони тут отримають, це місце на дні поряд із крейсером "Москва", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше оперативне командування "Південь" пояснило, що кораблі, які мешканці Одеси бачили у морі 27 квітня , – це насправді підбитий танкер "Міленіум Спіріт" без екіпажу і некеровані баржі, які віднесло в море.

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