Лише в бік Мар’їнки окупанти щодня випускають до 700 снарядів і ракет

Лише в бік Мар’їнки окупанти щодня випускають до 700 снарядів і ракет

Сотні тонн смертоносного заліза випустили путінські нелюди у бік Мар'їнки і як міста, де можуть жити люди, її вже не існує.

Тут з перших днів війни точаться запеклі протистояння - ворог просто стирає місто з лиця землі, натомість наші захисники зупиняють варварську навалу і не залишають ворогу жодних шансів на успіх, йдеться в ТСН.

Пекло на землі - це коли зі сторони тимчасово загарбаного рашистами Донецька, зі скаженим свистом мало не безперервно, летять міни. «Середня кількість випущеного боєкомплекту по Мар'їнці, беремо від 82 і до 122, це “Гради”, авіація – тобто різні ракети – десь близько 500-700 пострілів на день», - каже військовослужбовець ЗСУ “Гайдук”.

За кількасот метрів, по обидва боки, лягають й розриваються важкі гаубичні снаряди. «Середня доклад на батарею, на ворожу з трьох знарядь: 150-200 – залишок 300-400. Тобто, це одна батарея. Працює в нашій зоні батареї 3-4, крім "Града"», - додає військовий.

У середмісті невеличкого прифронтового міста Мар'їнки, де 8 років поруч лунали вибухи, точилася війна, вирви від ворожих снарядів лежать на відстані кількох метрів одна від одної.

Мар'їнку ворог просто знищує, кажуть українські військові, не гребуючи, навіть, забороненою хімією. «Випалюють Мар'їнку просто! Це вкладка фосфорного “Граду”, по ньому навіть видно, сліди трубки, що проводить. Близько 40-50-60-ти снарядів приходить за один наліт», - пояснюють військові.

Переважно, тут точаться, артилерійські дуелі та стрілецькі бої, на коротких дистанціях. Та час до часу, ворог таки наважується пробувати йти на прорив. Інколи буває до трьох груп по 15 людей. Трапляється, що геть без підтримки піхоти - під саме місто пробують викочуватися ворожі танки.

Сьогодні, все було з точністю до навпаки, без бронемашин у напрямку лінії зіткнення пішли ворожі піхотинці. «Так, трохи потрапили. Йшла група - 14 осіб та й ми вирішили не запускати її до нас на позиції. І щоб нас вже атакували і трошки попередили цей удар», - кажуть бійці.

Запобігти ворожому удару вийшло у наших артилеристів дуже влучно. Окрім самих окупантів, українські військові знищили ще й передовий склад боєприпасів рашистів. Така, кажуть наші воїни - тут, щоденна робота.

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