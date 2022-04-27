Глава ОВА объяснил, почему оккупанты обстреливают Одесскую область

Российские военные уже во второй раз обстреляли мост через Днестровский лиман в Одесской области.

Глава Одесской ОВА Максим Марченко объяснил, зачем оккупанты обстреливают область.

По его словам, российские военные хотят добиться хоть какого-то успеха до 9 мая. Впрочем, оккупантам не удастся ничего добиться.

"Враг не оставляет своих попыток разорвать логистическую связь между районами региона и нанести удар по индустриальной сфере нашей страны. Просто сейчас рашистская армия несет огромные потери по всем направлениям, и оккупантам крайне необходимо "продать" собственному народу хотя бы маленькую "победу" до 9 мая, поэтому они прибегают к постоянным ракетным атакам нашей области и пытаются расшатать ситуацию на границах, но, как я и говорил раньше все, что они здесь получат, это место на дне рядом с крейсером "Москва", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее оперативное командование "Південь" объяснило, что корабли, которые жители Одессы видели в море 27 апреля, — это действительно подбитый танкер "Миллениум Спирит" без экипажа и неуправляемые баржи, которые унесло в море.

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