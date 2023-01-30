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31 січня — яке церковне свято в православному календарі

Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
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31 січня — яке церковне свято в православному календарі

Церковне свято 31 січня / Фото: pixabay.com

Яке завтра свято в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 31 січня, в православному календарі день пам’яті Афанасія Олександрійського. Народився святитель в Олександрії і з дитинства виховувався у християнській вірі. Цікавився богослужіннями з ранніх років. Цікаво, що навіть всі його ігри із сусідськими дітьми були в дияконів та єпископів. Також проводив Таїнство Хрещення для всіх, хто хотів цього.

У віці 21 року став дияконом Олександрійської церкви. Саме він супроводжував на Нікейський Собор святителя Олександра. Також він допомагав боротися з арійцями та їхньою єрессю. Коли святитель Олександр помер, зайняв його місце і став єпископом Олександрії. Протягом двадцяти років на посту він боровся за чистоту православної віри, написав чимало бесід, аскетичних установ та коментарів до Святого Письма.

На честь пам'яті святителя 31 січня в народі святкують свято — Афанасьєв день.

Прикмети 31 січня

Народні прикмети 31 січня / © Pexels
Народні прикмети 31 січня / Фото: Pexels
  • хуртовина та заметіль на довгу зиму;
  • місяць або сонце в колі — скоро прийде похолодання;
  • початок відлиги вказує на поганий урожай картоплі;
  • а якщо день сонячний, значить, весна прийде рано.

Що завтра не можна робити

Православна Церква забороняє цього дня лихословити, лаятися, сваритися, брехати. Інакше можна повернути до себе нечисть. Також не варто пити алкогольні напої, щоб людиною не керували потойбічні сутності. Вхідні двері також не варто залишати 31 січня відчиненими, злі духи можуть проникнути в житло.

Що можна робити завтра

Цього дня наші предки активно боролися з нечистю. Тому починали ранок з молитви.

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Дата публікації
Перегляди
753
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