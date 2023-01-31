Астрологічний прогноз на 31 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: цього дня не варто ставати до нових справ – вони навряд чи виявляться успішними, тож краще завершити ті, що були розпочаті раніше, але з якоїсь причини занедбані та забуті. Робота з бізнес-проєктами та вирішення фінансових питань вимагатиме певної частки обережності, а спілкування з оточенням – почуття міри та безпристрасності: під впливом емоцій можна наговорити зайвого.

Символ дня: вогняний меч.

Стихія дня: Вогонь, Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: смарагдовий, малахітовий.

Щасливі камені дня: вогняний опал, сердолік, селеніт.

За яку частину тіла відповідає: хребет.

Хвороби дня: необхідно уникати фізичної та – особливо – емоційної напруженості, оскільки вона може призвести до загострення хронічних та появи нових захворювань, упоратися з якими виявиться складно.

Харчування дня: можна постувати та голодувати. Якщо немає можливості відмовитися від їжі взагалі, потрібно зробити її максимально легкою, відмовившись від шкідливої та жирної – особливо м'яса та бобових.

Стрижка дня: день сприятливий для відвідування перукарні взагалі та стрижки – зокрема.

Магія та містика дня: можна проводити будь-які обряди та ритуали, але особливо успішними виявляться ті, що використовують магічну силу мінералів та напівдорогоцінного каміння.

Сни дня: сни нинішньої ночі рідко бувають віщими, найчастіше вони розповідають людині про її внутрішні проблеми, на які обов'язково треба звернути увагу.

Табу дня: небезпеку можуть становити колючі та ріжучі предмети.

Ангел-охоронець дня: Белом – поєднує долі.

Афоризм дня: "Якщо хочеш підкорити собі все, підкори себе розуму" (Артур Шопенгауер).

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