Астрологический прогноз на 31 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: в этот день не стоит приступать к новым делам – они вряд ли окажутся успешными, поэтому лучше завершить те, что были начаты ранее, но по какой-то причине заброшены и забыты. Работа с бизнес-проектами и решение финансовых вопросов потребует определенной доли осторожности, а общение с окружающими – чувства меры и бесстрастности: под влиянием эмоций можно наговорить лишнего.

Символ дня: огненный меч.

Стихия дня: Огонь, Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: малахитовый, изумрудный.

Счастливые камни дня: огненный опал, сердолик, селенит.

За какую часть тела отвечает: позвоночник.

Болезни дня: необходимо избегать физического и – особенно – эмоционального напряжения, поскольку оно может привести к обострению хронических и появлению новых заболеваний, справиться с которыми окажется сложно.

Питание дня: можно поститься и голодать. Если нет возможности отказаться от пищи вообще, нужно сделать ее максимально легкой, отказавшись от вредной и жирной пищи – особенно мяса и бобовых.

Стрижка дня: день благоприятен для посещения парикмахерской вообще и стрижки – в частности.

Магия и мистика дня: можно проводить любые обряды и ритуалы, но особенно успешными окажутся те, что используют магическую силу минералов и полудрагоценных камней.

Сны дня: сны нынешней ночи редко бывают вещими, чаще всего они рассказывают человеку о его внутренних проблемах, на которые обязательно нужно обратить внимание.

Табу дня: опасность могут представлять колющие и режущие предметы.

Ангел-хранитель дня: Бэлом – соединяет судьбы.

Афоризм дня: "Если хочешь подчинить себе все, подчини себя разуму" (Артур Шопенгауэр).

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