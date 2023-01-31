Франция может начать обучение украинских пилотов — Politico

Глава Минобороны Украины Алексей Резников и министр обороны Франции Себастьян Лекорню обсуждали данный вопрос во время телефонного разговора.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на помощника Лекорню.

Париж решил рассмотреть повторный запрос Киева, после того как союзники согласились отправить в Украину танки.

Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон допустил, что его государство может передать Украине современные истребители.

Польша также думает о передаче самолетов для ВСУ. Соседка Украины готова это сделать при сотрудничестве с другими членами НАТО, как в ситуации с танками.

Польша передает истребители, при одном условии.

В то же время президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет передавать Украине самолеты F-16. Немецкий канцлер Олаф Шольц тоже сказал, что пока ФРГ не поможет ВСУ с современными истребителями.

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