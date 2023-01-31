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Франція може розпочати навчання українських пілотів, — Politico

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Франція може розпочати навчання українських пілотів, — Politico

Фото: Associated Press

Франція розглядає запит України на підготовку пілотів винищувачів.

Очільник Міноборони України Олексій Резніков і міністр оборони Франції Себастьян Лекорню обговорювали таку співпрацю під час телефонної розмови. 

Про це повідомляє видання Politico із посиланням на помічника Лекорню.

Париж вирішив розглянути повторний запит Києва після того, як союзники погодилися відправити в Україну танки.

Нагадаємо, раніше президент Франції Емманюель Макрон допустив, що його держава може передати Україні сучасні винищувачі. 

Польща також думає над передаванням літаків для ЗСУ. Сусідка України готова це зробити за умов співпраці з іншими членами НАТО, як це було у випадку з танками. 

Польша передає винищувачі, за однієї умови….

Польша передає винищувачі, за однієї умови….

Водночас президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон не передаватиме Україні літаки F-16. Німецький канцлер Олаф Шольц також зазначив, що поки що ФРН не допоможе ЗСУ з сучасними винищувачами.

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Дата публікації
Перегляди
72
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