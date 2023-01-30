31 января – какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 31 января, в православном календаре день памяти Афанасия Александрийского. Родился святитель в Александрии и с детства воспитывался в христианской вере. Интересовался богослужениями с ранних лет. Интересно, что даже все его игры с соседскими детьми были у дьяконов и епископов. Также совершал Таинство Крещения для всех, кто хотел этого.

В возрасте 21 года стал дьяконом Александрийской церкви. Именно он сопровождал Никейский Собор святителя Александра. Также он помогал бороться с арийцами и их ересью. Когда святитель Александр скончался, занял его место и стал епископом Александрии. В течение двадцати лет на посту он боролся за чистоту православной веры, написал множество бесед, аскетических учреждений и комментариев к Священному Писанию.

В честь памяти святителя 31 января в народе празднуют праздник – Афанасьев день.

Приметы 31 января

Народные приметы 31 января / Фото: Pexels

метель и метель на длинную зиму;

луна или солнце в кругу – скоро придет похолодание;

начало оттепели указывает на плохой урожай картофеля;

а если день солнечный, значит, весна придет рано.

Что завтра нельзя делать

Православная Церковь запрещает в этот день злословить, ругаться, ссориться, врать. Иначе можно вернуть к себе нечисть. Также не стоит пить алкогольные напитки, чтобы человеком не руководили потусторонние сущности. Входные двери также не стоит оставлять 31 января открытыми, злые духи могут проникнуть в жилище.

Что можно делать завтра

В этот день наши предки активно боролись с нечистью. Потому начинали утро с молитвы.

Читайте также: