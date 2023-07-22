Бабуся почула крик: на Тернопільщині дитину вбило струмом від електродриля

У Тернопільській області 10-річного хлопчика вбило електричним струмом від несправного електричного дриля. Бабуся хлопця намагалася допомогти онуку, однак медики швидкої констатували смерть неповнолітнього.

Про це повідомили у поліції Тернопільскої області.

До села на Чортківщині жінка разом з своїм онуком приїхали з Івано-Франківської області. Поки бабуся допомагала родичам з справами по господарству, хлопчик грався в гаражі. У якийсь момент жінка почула крик дитини. Коли прибігла, то побачила непритомного онука. Викликала "швидку", але хлопчик помер ще до їхнього приїзду.

На місце нещасного випадку виїхала слідчо-оперативна група. В поліції повідомили, що під час перевірки з'ясували, що неповнолітній житель Івано-Франківщини увімкнув електричний дриль у розетку і його вдарило струмом.

Правоохоронці Тернопільщини за фактом смерті дитини внесли справу в ЄРДР за ст. 115 КК України з поміткою "нещасний випадок".

Нагадаємо, у Луцьку дівчину у ванні вбило струмом від мобільника на зарядці.

А у Полтавській області на подвір’ї нежилого домоволодіння двох місцевих жительок вразило струмом.

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