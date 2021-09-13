Батьки залишили під наглядом знайомих: у Харкові однорічна дівчинка випала з третього поверху

Батьки залишили під наглядом знайомих: у Харкові однорічна дівчинка випала з третього поверху

Стан її здоров’я медики оцінюють як тяжкий.

У Харкові однорічна дівчинка випала з вікна квартири на третьому поверсі.

Про це інформує поліція Харківської області.

Дитину з численними травмами госпіталізували до лікарні. Стан її здоров’я медики оцінюють як тяжкий.

За словами правоохоронці, батьки дитини залишили малечу під наглядом своїх знайомих. Проте ті недогледіли і дівчинка випала з вікна кухні.

Триває досудове розслідування за фактом злісного невиконання обов'язків з догляду за дитиною. Максимальне покарання передбачає від 2 до 5 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві дитина загинула, випавши з вікна четвертого поверху.

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