Батьки залишили під наглядом знайомих: у Харкові однорічна дівчинка випала з третього поверху

Стан її здоров’я медики оцінюють як тяжкий.
У Харкові однорічна дівчинка випала з вікна квартири на третьому поверсі.
Про це інформує поліція Харківської області.
Дитину з численними травмами госпіталізували до лікарні. Стан її здоров’я медики оцінюють як тяжкий.
За словами правоохоронці, батьки дитини залишили малечу під наглядом своїх знайомих. Проте ті недогледіли і дівчинка випала з вікна кухні.
Триває досудове розслідування за фактом злісного невиконання обов'язків з догляду за дитиною. Максимальне покарання передбачає від 2 до 5 років позбавлення волі.
Раніше повідомлялося, що у Миколаєві дитина загинула, випавши з вікна четвертого поверху.