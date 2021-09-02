Били, сідали на голову і душили: у Польщі після жорстокого побиття поліцією помер 25-річний українець

Молодий чоловік потрапив до витверезника у Вроцлаві.
У польському Вроцлаві після затримання поліцією і жорстокого побиття помер 25-річний українець Дмитро Никифоренко. Молодий чоловік помер 30 липня, але деталі його смерті оприлюднили лише тепер.
Про подію повідомляє польське видання Gazeta Wyborcza.
За інформацією ЗМІ, Дмитро Никифоренко повертався автобусом додому після посиденьок з алкоголем з колегами. За однією з версій, він заснув в автобусі, за іншою – чоловік поводився дивно і бився головою об вікно.
Водій автобуса зателефонував до поліції. На місце прибули правоохоронці. В крові українця виявили 1,5 проміле алкоголю.
За свідченнями правоохоронців, чоловік напав на одного з копів і ті мусили застосувати до нього силу, газ і кайданки.
Gazeta Wyborcza отримала відео із камер спостереження з витверезника у Вроцлаві, де перебував українець, і стверджує, що до чоловіка необгрунтовано застосували насильство. За інформацією видання, українця били і душили, хоча агресивно він не поводився. Правоохоронці сідали на чоловіка, притискали його голову до підлоги коліном, прив’язали до ліжка, били його кулаками, кийком і душили. Це знущання тривало пів години. Потім на місце прибув лікар і реанімувати українця не зміг.
Офіційно причина смерті українця досі не встановлена. За інформацією видання, молодий чоловік помер від удушення.
Дмитра Никифоренка поховали в Україні в середині серпня.
Зараз проводиться розслідування вбивства українця. Головний комісар поліції Нижньої Сілезії Каміл Ринкевич розповів RMF FM, що у поліцейських були включені камери на уніформі. Стаж роботи правоохоронців, які були відсторонені, - від 2 до 19 років.
Видання повідомляє, що 4-х з шести правоохоронців, які фігурують у побитті відсторонили після публікації статті, двох звільнили зі служби.
Нагадаємо, що у Конотопі Сумської області 16-річний та 17-річний хлопці до смерті побили 44-річного чоловіка.