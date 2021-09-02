Били, сідали на голову і душили: у Польщі після жорстокого побиття поліцією помер 25-річний українець

Били, сідали на голову і душили: у Польщі після жорстокого побиття поліцією помер 25-річний українець

Молодий чоловік потрапив до витверезника у Вроцлаві.

У польському Вроцлаві після затримання поліцією і жорстокого побиття помер 25-річний українець Дмитро Никифоренко. Молодий чоловік помер 30 липня, але деталі його смерті оприлюднили лише тепер.

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Про подію повідомляє польське видання Gazeta Wyborcza.

За інформацією ЗМІ, Дмитро Никифоренко повертався автобусом додому після посиденьок з алкоголем з колегами. За однією з версій, він заснув в автобусі, за іншою – чоловік поводився дивно і бився головою об вікно.

Водій автобуса зателефонував до поліції. На місце прибули правоохоронці. В крові українця виявили 1,5 проміле алкоголю.

За свідченнями правоохоронців, чоловік напав на одного з копів і ті мусили застосувати до нього силу, газ і кайданки.

Gazeta Wyborcza отримала відео із камер спостереження з витверезника у Вроцлаві, де перебував українець, і стверджує, що до чоловіка необгрунтовано застосували насильство. За інформацією видання, українця били і душили, хоча агресивно він не поводився. Правоохоронці сідали на чоловіка, притискали його голову до підлоги коліном, прив’язали до ліжка, били його кулаками, кийком і душили. Це знущання тривало пів години. Потім на місце прибув лікар і реанімувати українця не зміг.

Офіційно причина смерті українця досі не встановлена. За інформацією видання, молодий чоловік помер від удушення.

Дмитра Никифоренка поховали в Україні в середині серпня.

Зараз проводиться розслідування вбивства українця. Головний комісар поліції Нижньої Сілезії Каміл Ринкевич розповів RMF FM, що у поліцейських були включені камери на уніформі. Стаж роботи правоохоронців, які були відсторонені, - від 2 до 19 років.

Видання повідомляє, що 4-х з шести правоохоронців, які фігурують у побитті відсторонили після публікації статті, двох звільнили зі служби.

Нагадаємо, що у Конотопі Сумської області 16-річний та 17-річний хлопці до смерті побили 44-річного чоловіка.

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