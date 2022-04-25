Bank Gospodarstwa Krajowego запрошує на благодійний концерт «Слава Україні. Сьогодні Україна то жінка». Концерт відбудеться у понеділок 25 квітня 2022 року з 19.00 по 22.00 на Площі Пілсудського у Варшаві. Вхід вільний для усіх бажаючих.

«Ми присвячуємо цей концерт жінкам, які перебувають тут, у Польщі, розлучені зі своїми чоловіками, батьками та синами; які потребують підтримки, не лише фінансової, а й духовної та психічної, - сказала Беата Дашиньска-Музичка, голова правління BGK».

За даними Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі, 96 % біженців від війни з України, зареєстрованих у реєстрі PESEL, це жінки та діти. Під час концерту відбудеться збір коштів для України. Гроші можна буде переказати за посередництвом BLIK, SMS та безпосередньо на спеціально створений рахунок: 91 1130 0007 0080 2394 3520 0002 (призначення переказу: Підтримка України, одержувач переказу: Національний банк України).

Концерт відбудеться у православний Великодній понеділок. На сцені виступлять польські та українські зірки. Серед них: Уршуля, Юлія Белей, Юстина Стечковська, Ніна Матвієнко & Тоня Матвієнко, Грубсон, Антитіла.