"Боже, я сина не впізнав": Мережу розчулив дзвінок прикордонника у перші хвилини після звільнення (відео)

Обмін полоненими / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

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Україна провела черговий масштабний обмін полоненими, повернувши з російської неволі 160 українських громадян. Одним із найемоційніших моментів стала розмова українського прикордонника з сином, якого він побачив вперше за довгі роки розлуки.

Перші хвилини зустрічі військового з дитиною зафіксувала Державна прикордонна служба України.

«Синулька, як ти виріс»: перші хвилини на волі

Захисник кордону, який понад чотири роки перебував у надскладних умовах російського полону, не зміг стримати сліз, коли зателефонував до сина. Хлопчик за час розлуки настільки змінився та подорослішав, що батько спершу розгубився від несподіванки.

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«Синулька, покажись мені. Боже, синулька, як ти виріс, я тебе не впізнав. Боже, люди, я сина не впізнав!» — розплакався від щастя звільнений з неволі прикордонник.

Дата публікації 15:48, 26.06.26 Кількість переглядів 25 "Я тебе не впізнав": зворушлива зустріч звільненого з полону військового з сином

Обмін полоненими — останні новини

Загалом під час цього обміну вдалося звільнити 160 осіб. До рідних домівок повернулися військовослужбовці Збройних сил України, Територіальної оборони, Національної гвардії, прикордонники, представники Державної спеціальної служби транспорту та інші бійці Сил оборони. Серед врятованих також є захисники з полку Азов, зокрема офіцерський склад.

«Практично 99% звільнених захисників потрапили до російського полону ще на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Вони перебували у надскладних умовах утримання понад чотири роки. Цього разу додому повернулося багато представників старшого командного ланки — загалом 58 офіцерів», — наголосив Дмитро Лубінець.

Наразі всі визволені українці направлені на медичний огляд, де вони отримають необхідну психологічну та фізичну реабілітацію після тривалого перебування в російських тюрмах.

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