Церковне свято 30 серпня - кому моляться віряни

Яке церковне свято 30 серпня - читайте в матеріалі ТСН.ua.
Яке свято 30 серпня в церковному календарі
30 серпня вшановують пам’ять святого мученика Мирона. Що нам відомо про цей день?
Церковний календар на 30 серпня — день пам’яті святого мученика Мирона
У вівторок, 30 серпня 2022 року, церква вшановує пам’ять святого мученика Мирона.
Пресвітер був лагідним і милостивим до людей, але разом і мужнім в захисті своїх чад. Одного разу, в свято Різдва Христового, він здійснював Богослужіння. У храм увійшов місцевий правитель Антипатр з воїнами, щоб схопити тих, що моляться і повести їх на муки. Побачивши це, святий Мирон почав гаряче заступатися за паству, викриваючи правителя в жорстокості. Святий був відданий на катування. Його повісили і стругали тіло залізними гребенями.
Потім пресвітера кинули в розжарену піч, але Господь зберіг мученика, тоді як близько 150 людей, які стояли поруч, були обпалені вогнем з печі. Тоді правитель став примушувати мученика поклонитися ідолам. Отримавши від святого Мирона тверду відмову, Антипатр наказав різати ремені з його шкіри. Святий Мирон взяв один з ременів і кинув його в обличчя мучителя. Прийшовши в лють, Антипатр велів стругати святого Мирона залізом по обідраному тілу, а потім віддав мученика на поживу звірам. Але звірі його не чіпали. Відчуваючи себе переможеним, Антипатр в безсилій люті покінчив самогубством.
Церковний календар на 30 серпня: відео
Народні прикмети
- Якщо небо буде червоним, чекайте вітрів.
- Сонце сідає в хмари, до негоди.
- Якщо журавлі вже відлетіли, на Покрову будуть морози.
Що не можна робити 30 серпня
- На Мирона не можна довго дивитися в дзеркало.
- Не можна цього дня ходити на могилу і згадувати нечистого.
- На Мирона кращене планувати весілля і сватання - шлюб довго не протримається.