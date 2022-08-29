Церковне свято 30 серпня - кому моляться віряни

Яке свято 30 серпня в церковному календарі

30 серпня вшановують пам’ять святого мученика Мирона. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 30 серпня — день пам’яті святого мученика Мирона

У вівторок, 30 серпня 2022 року, церква вшановує пам’ять святого мученика Мирона.

Пресвітер був лагідним і милостивим до людей, але разом і мужнім в захисті своїх чад. Одного разу, в свято Різдва Христового, він здійснював Богослужіння. У храм увійшов місцевий правитель Антипатр з воїнами, щоб схопити тих, що моляться і повести їх на муки. Побачивши це, святий Мирон почав гаряче заступатися за паству, викриваючи правителя в жорстокості. Святий був відданий на катування. Його повісили і стругали тіло залізними гребенями.

Потім пресвітера кинули в розжарену піч, але Господь зберіг мученика, тоді як близько 150 людей, які стояли поруч, були обпалені вогнем з печі. Тоді правитель став примушувати мученика поклонитися ідолам. Отримавши від святого Мирона тверду відмову, Антипатр наказав різати ремені з його шкіри. Святий Мирон взяв один з ременів і кинув його в обличчя мучителя. Прийшовши в лють, Антипатр велів стругати святого Мирона залізом по обідраному тілу, а потім віддав мученика на поживу звірам. Але звірі його не чіпали. Відчуваючи себе переможеним, Антипатр в безсилій люті покінчив самогубством.

Церковний календар на 30 серпня: відео

Народні прикмети

Якщо небо буде червоним, чекайте вітрів.

Сонце сідає в хмари, до негоди.

Якщо журавлі вже відлетіли, на Покрову будуть морози.

Що не можна робити 30 серпня