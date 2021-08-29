Церковный праздник 30 августа: день памяти святого Мирона

В этот день принято помогать вдовам, сиротам и всем обездоленным.

30 августа православная церковь чтит память святого Мирона, который был пресвитером в Ахаии (Греция), и жил в III веке. Пострадал в 250 году при императоре Деки (249-251).

История праздника

Пресвитер был кротким и милостивым к людям, но вместе с тем и мужественным в защите своих чад. Однажды, в праздник Рождества Христова, он совершал богослужения. В храм вошел местный правитель Антипатр с воинами, чтобы схватить молящихся и повести их на мучения. Увидев это, святой Мирон стал горячо заступаться за паству, обличая правителя в жестокости. Святой был предан истязаниям. Его повесили и строгали тело железными гребнями.

Затем пресвитера бросили в раскаленную печь, но Господь сохранил мученика, в то время как близ стоящие, до 150 человек, были опалены вырвавшимся из печи огнем. Тогда правитель стал принуждать мученика поклониться идолам. Получив от святого Мирона твердый отказ, Антипатр приказал резать ремни из его кожи. Святой Мирон взял один из ремней и бросил его в лицо мучителя. Придя в ярость, Антипатр велел строгать святого Мирона железом по ободранному телу, а затем отдал мученика на съедение зверям. Но звери его не трогали. Чувствуя себя побежденным, Антипатр в бессильной ярости покончил с собой.

Народные традиции и приметы

На Мирона обычно бывали ветры. Но о том, какой будет погода (ветряной или безветренной), судили заранее — за днем ​​Тихона: "Тихон дует тихо — и Мирон отдыхает", — говорили в народе. В этот день также наблюдали за приметами: если утром бывала роса и туман, то можно ожидать хорошую погоду.

В этот день также было принято помогать вдовам, сиротам и всем обездоленным.

Если небо будет красным, ждите ветров.

Солнце садится в облака, к ненастью.

Если журавли уже улетели, на Покров будут морозы.

УНИАН

Что запрещено делать 30 августа

На Мирона нельзя долго смотреть в зеркало.

Нельзя в этот день ходить на могилу и вспоминать нечистого.

На Мирона кращене планировать свадьбу и сватовства — брак долго не продержится.

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