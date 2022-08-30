Три знака Зодиака, которые сегодня могут сглазить себя

День, в течение которого нужно как можно больше действовать и как можно меньше говорить. Особенно нежелательно делиться с кем-нибудь своими планами на будущее – как профессиональными, так и личными, велик риск сглазить приятные события, которые вот-вот могут произойти. Самое обидное, что человек сделает это сам – по собственной инициативе.

Сегодня, 30 августа, сглазить себя могут представители всех знаков Зодиака, но трем из них необходимо быть особенно осторожными с высказываниями.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны – уж водится за ними такой грех – любят прихвастнуть, поэтому слова слетают у них с языка куда раньше, чем они успевают подумать над тем, стоит ли об этом говорить. Вот и сегодня они, как говорится, ради красного словца, могут выболтать самый важный свой секрет – стоит ли после этого удивляться, что задуманное не сбудется? Звезды советуют представителям знака сначала осуществить задуманное, а уж потом хвастаться.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцам очень важно находиться в центре внимания окружающих. Они используют любые темы для того, чтобы поддержать к себе интерес со стороны тех, с кем беседуют. Почувствовав, что к ним охладевают, они повышают градус беседы и, не заметив, могут рассказать то, о чем умолчали бы даже под пытками. Звезды советуют представителям знака подумать, стоит ли мгновенный и непродолжительный успех такой цены.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы, как известно, главные мечтатели Зодиака, что, правда, не мешает им быть людьми практичными и даже приземленными. Сегодня будут одинаково востребованы оба эти качества: мечты представителей знака, похоже, будут обретать конкретные черты, о которых не стоит никому рассказывать, пока они не станут реальностью. В противном случае энергия, которая необходима для их осуществления, уйдет в никуда.

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