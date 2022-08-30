Враг нанес ракетный удар по Запорожью: пострадавших нет

Сегодня ночью враг нанес ракетный удар по городу Запорожье.

Об этом в сообщении в Telegram-канале заявил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Пока не зафиксированы значительные разрушения на объектах инфраструктуры.

Идет уточнение последствий удара.

"Все отстроим, сделаем еще лучше. Призываем не пренебрегать правилами воздушной тревоги и неразглашения информации", — говорится в сообщении.

Ранее в Запорожье обсудили планы эвакуации на случай чрезвычайных ситуаций в ЗАЭС.

Как сообщалось, враг активизирует разведку и разнообразие средств воздушного нападения.

Напомним, кафиры обстреляли гражданскую инфраструктуру в четырех населенных пунктах Запорожской области.

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