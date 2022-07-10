Церковний календар на 10 липня - кому моляться віряни

Яке свято 10 липня в церковному календарі

10 липня вшановують пам’ять преподобного Самсона. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 10 липня — день пам’яті преподобного Самсона

У неділю, 10 липня 2022 року, церква вшановує пам’ять преподобного Самсона.

В народі його називають Самсоном Странноприїмцем. Походив він із доволі знатної та багатої римської родини, вивчав лікарську справу. Свого часу збагнув всю премудрість цієї науки, адже медицина його вабила через відчуття співчуття до нужденних. В своєму будинку Самсон приймав бідняків, лкував, давав розраду та пораду.

Коли померли його батьки та залишили великий спадок, Самсон майже все роздав, сам переїхав до іншого міста, купив там невеликий будинок і приймав безкоштовно всіх, кому потрібна була допомога лікаря.

Церковний календар на 10 липня: відео

Народні прикмети

На сосні видно багато шишок - буде гарний врожай на ячмінь.

Якщо 10 липня спекотно, грудень буде морозяним.

Що не можна робити 10 липня