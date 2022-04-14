Церковний календар на 15 квітня - кому моляться віряни

Церковний календар на 15 квітня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 15 квітня та кого вшановує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 15 квітня в церковному календарі

15 квітня церква вшановує вшанування пам’яті преподобного Тіта, чудотворця. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 15 квітня — день пам’яті преподобного Тіта, чудотворця

У п'ятницю, 15 квітня 2022 року, Церква вшановує пам'ять преподобного Тіта, чудотворця.

З юних років преподобний Тіт Чудотворець присвятив себе служінню Господу. Жив та трудився святий в IX столітті в Студійському монастирі, що поблизу Константинополя.

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Своїм чистим життям, посницькими подвигами, лагідною вдачею преподобний заслужив любов всієї братії та був на їхнє прохання рукоположений на пресвітера.

Під час гонінь за християнами та іконоборства преподобний Тіт Чудотворець мужньо відстоював свою віру та право шанувати ікони. За чесне життя Бог наділив його вмінням творити чудеса. В глибокій старості Тіт відійшов до Господа.

Церковний календар на 15 квітня: відео