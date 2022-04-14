Церковный календарь на 15 апреля — кому молятся верующие

Церковный календарь на 15 апреля — кому молятся верующие

Какому святому молиться 15 апреля и кого чествует церковь, читайте в материале ТСН.ua.

Какой праздник 15 апреля в церковном календаре

15 апреля церковь чтит память преподобного Тита, чудотворца. Что нам известно об этом дне?

Церковный календарь на 15 апреля – день памяти преподобного Тита, чудотворца

В пятницу, 15 апреля 2022 года, Церковь чтит память преподобного Тита, чудотворца.

С юных лет преподобный Тит Чудотворец посвятил себя служению Господу. Жил и трудился святой в IX веке в Студийском монастыре близ Константинополя.

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Своей чистой жизнью, постическими подвигами, ласковым нравом преподобный заслужил любовь всей братии и был по их просьбе рукоположен на пресвитера.

Во время гонений за христианами и иконоборчества преподобный Тит Чудотворец мужественно отстаивал свою веру и право чтить иконы. За честную жизнь Бог наделил его умением творить чудеса. В глубокой старости Тит отошел к Господу.

Церковный календарь на 15 апреля: видео