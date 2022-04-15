Подождите до 7-9 мая: мэр Житомира просит пока не возвращаться в город

С начала войны из областного центра уехало около 45% жителей.

Из Житомира с начала войны России уехало примерно 45% жителей, а сейчас вернулось уже 5-7% горожан.

Об этом сообщил мэр Сергей Сухомлин в интервью Житомир.info.

Впрочем, он просит житомирян не торопиться с возвращением домой. Сухомлин просит подождать "приблизительно до 7-9 мая".

"У Путина это сакральная дата. До 9 мая, я думаю, будут самые активные боевые действия, и возвращаться рано. Тем более, мы видим заявления их генштаба, что они будут наносить ракетные удары по центрам управления", — подчеркнул мэр Житомира.

Сухомлин сообщил, что официально в городе зарегистрировано 2,8 тыс. человек, приехавших из других регионов страны. "За день у нас регистрируют примерно 200-250 человек – это те, которые остаются в Житомире", – рассказал он.

Как сообщалось, правительство выделило один млрд грн на первоочередное восстановление инфраструктуры в освобожденных городах и селах Киевской, Черниговской, Сумской и Житомирской областей.

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