Положил в карман: в Херсонской области кассетный снаряд убил парня

Еще один парень пострадал.

В Херсонской области сдетонировал кассетный снаряд, погиб житель Нововоронцовки. Еще один получил ранение.

Об этом сообщила Нововоронцовская территориальная община на странице Facebook.

На одной из улиц поселка двое ребят обнаружили кассетный не сдетонированный снаряд. Один из них поднял его, положил в карман и они удалились. Во время движения взрывчатка сдетонировала.

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"Один парень погиб, другой – ранен. Правоохранительные органы предостерегают: в случае обнаружения взрывчатки, просто каких-то подозрительных предметов – не трогайте их, отойдите на безопасное расстояние и звоните в полицию", — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в частном секторе в Харькове, в районе Лысой горы, после российских обстрелов погиб 12-летний мальчик и женщина — мать двоих детей.

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