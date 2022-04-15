Поклав до кишені: у Херсонській області касетний снаряд вбив хлопця

Ще один хлопець постраждав.

У Херсонській області здетонував касетний снаряд, загинув житель Нововоронцовки. Ще один отримав поранення.

Про це повідомила Нововоронцовська територіальна громада на сторінці у Facebook.

На одній з вулиць селища двоє хлопців знайшли касетний нездетонований снаряд. Один з них підняв його, поклав до кишені і вони пішли. Під час руху вибухівка здетонувала.

Також читайте Від дій російських окупантів в Україні загинуло 198 дітей – Офіс генпрокурора

"Один хлопець загинув, інший – поранений. Правоохоронні органи застерігають: у разі виявлення нездетонованої вибухівки, просто якихось підозрілих предметів – не чіпайте їх, відійдіть на безпечну відстань та телефонуйте до поліції", - йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що у приватному секторі в Харкові, в районі Лисої гори, після російського обстрілу загинув 12-річний хлопчик та жінка — мати двох дітей.

Читайте також: