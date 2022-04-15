Від дій російських окупантів в Україні загинуло 198 дітей – Офіс генпрокурора

Від дій російських окупантів в Україні загинуло 198 дітей – Офіс генпрокурора

Ці цифри неостаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 198 дітей, зросла кількість поранених - їх 355.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

"Понад 553 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. При цьому 198 дітей загинуло та більше 355 поранено. Згідно з отриманими ювенальними прокурорами даними, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 117, Київській - 105, Харківській - 81, Чернігівській - 54, Миколаївській - 40, Херсонській - 38, Луганській - 36, Запорізькій - 23, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15", - йдеться у повідомленні.

Під час фіксації кримінальних правопорушень, скоєних на території м. Тростянець Сумської області встановлено, що внаслідок обстрілу російськими військовими 21 березня загинув 14-річний хлопець.

14 квітня через обстріл с. Олександрівка в Харківській області поранено двох дітей 9 та 11 років.

В Офісі генпрокурора також додали, що через масовані бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1018 закладів освіти, з них 95 зруйновано повністю.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 51-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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