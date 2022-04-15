Зачекайте до 7-9 травня: мер Житомира просить поки не повертатися до міста

Від початку війни з обласного центру виїхало близько 45% мешканців.

З Житомира від початку війни Росії виїхало приблизно 45% мешканців, а наразі повернулося вже 5-7% містян.

Про це повідомив міський голова Сергій Сухомлин в інтерв'ю Житомир.info.

Втім, він просить житомирян не поспішати з поверненням додому. Сухомлин просить зачекати "приблизно до 7-9 травня".

"У Путіна це сакральна дата. До 9 травня, я думаю, будуть найактивніші бойові дії, і повертатися рано. Тим більше ми бачимо заяви їхнього генштабу, що вони будуть завдавати ракетні удари по центрах управління", - наголосив мер Житомира.

Сухомлин повідомив, що офіційно в місті зареєстровано 2,8 тис. осіб, які приїхали з інших регіонів країни. "За день у нас реєструють приблизно 200-250 людей - це ті, які залишаються у Житомирі",- розповів він.

Як повідомлялося, уряд виділив один млрд грн на першочергове відновлення інфраструктури у звільнених містах і селах Київської, Чернігівської, Сумської та Житомирської областей.

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