Путин в Мариуполе: идентифицированы жители города, которые появились на видео с диктатором

Некоторые из присутствующих на видео визита главы Кремля в Мариуполь занимались мародерством во время бомбежек.

Пользователи соцсетей узнали нескольких жителей Мариуполя, якобы встретившихся с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом говорится также и в " Мариуполе.Сопротивление ".

Да, мужчина, который рассказал Путину, что потерял все, но теперь получил квартиру, по сообщениям свидетелей, Николай Лотков. А рядом с ним на видео стоят его сын Дмитрий, невестка Екатерина и друг семьи Алексей Бондаренко.

Фото: Мариуполь.

В источнике заметили, что во время бомбежек семья Лотковых занималась мародерством.

Более того, свидетели пишут, что женщина, которая благодарила Путина "за победу", — это Ирина Волосатова, которую также обвиняют в кражах. А ее дом сгорел дотла.

Напомним, есть мнение, что кафиры готовятся отступать, о чем свидетельствует визит главы Кремля в Мариуполь.

Ранее ТСН.ua собрал все о приезде Владимира Путина в захваченный Мариуполь.

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