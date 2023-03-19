Зинченко помог "Арсеналу" раздавить соперника и укрепить лидерство в АПЛ (видео)

"Канониры" оторвались от "Манчестер Сити" на восемь очков.

"Арсенал" в домашнем матче 28-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) разгромил "Кристал Пэлас" со счетом 4:1 .

В первом тайме команда Микеля Артеты отличилась дважды: на 28-й минуте "пушкарей" вывел вперед Габриэл Мартинелли, а перед перерывом Букайо Сака закрепил успех хозяев.

Во второй половине встречи "канониры" развили свое преимущество. На 55-й минуте Александр Зинченко разогнал результативную атаку, которую точным ударом завершил Гранит Джака.

На 63-й минуте гости отквитали один мяч усилиями Джеффри Шлуппа. Однако последнее слово в этом матче было за "Арсеналом" – Сака оформил дубль на 74-й минуте.

Отметим, что Зинченко вышел в стартовом составе "канониров" и провел на поле 65 минут.

Обзор матча

Арсенал (69 очков) продолжает лидировать в АПЛ. Подопечные Артеты опережают "Манчестер Сити", который имеет игру в запасе, на 8 баллов. "Кристал Пэлас" (27 пунктов) занимает 12-е место.

В следующем туре "пушкари" 1 апреля примут "Лидс". В тот же день "орлы" дома сыграют против "Лестера".

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