Особливості готівкових та безготівкових розрахунків у воєнний час

Особливості готівкових та безготівкових розрахунків у воєнний час

Від 24 лютого 2022 року фінансова система України працює в умовах воєнного стану. Національний банк України змінив деякі правила надання фінансових послуг, про що ми і розповімо у цьому матеріалі.

Безготівкові розрахунки

Жодних заборон на безготівкові розрахунки НБУ не встановлював, розрахунки картками проходять, працюють платіжні термінали, мобільні додатки та системи онлайн-банкінгу в Україні та за кордоном.

Зняття готівки з рахунків

Щоденний ліміт на зняття готівки в Україні – 100 тис. грн (це еквівалент $3,4 тис.). З гривневих рахунків можна зняти кошти у гривні, з валютних – у валюті або у гривні, попередньо продавши валюту.

За кордоном діє той самий ліміт на зняття коштів з валютних рахунків. Водночас отримання готівки з гривневого рахунку обмежено сумою 100 тис. грн на місяць.

Альтернативні методи зняття готівкової гривні

Крім зняття готівки з банкоматів, готівку можна отримати на касах низки магазинів, аптек та АЗС. Запитайте у касира про таку можливість.

Готівкова гривня за кордоном

Якщо плануєте виїжджати за кордон, краще готівкову гривню завчасно зарахувати в Україні на свій картковий рахунок, а далі за кордоном розраховуватися карткою. У більшості країн готівкову гривню буде складно обміняти.

Офіційний курс гривні до іноземних валют

24 лютого 2022 року НБУ зафіксував офіційний курс гривні до долара на рівні 29,25 грн/$. Інші курси встановлюються НБУ щоденно. Курси банків можуть відрізнятися від офіційного курсу НБУ.

Купівля готівкової іноземної валюти

Купівля іноземної валюти тимчасово заборонена, крім:

1) територій, які перебувають під загрозою окупації державою-агресором;

2) придбання товарів критичного імпорту.

Продаж іноземної валюти

Обмеження на продаж іноземної валюти (готівкової та безготівкової) відсутні, якщо це не російські або білоруські рублі.

Конвертація долар/євро можлива лише у безготівковій формі.

Продати іноземну валюту можна у відчинених відділеннях банків, операторів поштового зв’язку та у обмінниках і через онлайн-банкінг.

Перекази в іноземній валюті

Дозволено переказувати з власних карток на картки фізичних осіб за кордоном до 100 тис. грн в еквіваленті на місяць. Без обмежень дозволено переказувати кошти для оплати навчання та витрат, пов’язаних зі смертю громадян, лікуванням у медичних закладах та транспортуванням хворих за кордоном.

Для сприяння діяльності волонтерів фізичним особам дозволено переказувати іноземну валюту для купівлі низки товарів за кордоном у межах щомісячного ліміту 400 тис. грн в еквіваленті (це більше $13,5 тис.). До таких товарів належать бронежилети, каски, шоломи, військова та тактична форма, військове та тактичне взуття, захисний одяг, оптичні прилади для стеження, безпілотні літальні апарати, спальні мішки, каремати та засоби для надання домедичної допомоги.

Перекази з-за кордону, для тих хто хоче підтримати рідних або волонтерів в Україні

НБУ не вводив обмеження на більшість переказів з-за кордону. Заборона стосується винятково переказів, пов'язаних із рф та рб, а також переказів у російських та білоруських рублях.

Загалом зробити переказ можна через системи миттєвих переказів або самостійно з картки на картку чи за системою SWIFT за номером IBAN. Обирайте спосіб залежно від можливостей банку, в якому вас обслуговують, та розміру комісії.

Зняття переказів з-за кордону

Перекази, що здійснюються через системи миттєвих переказів без відкриття рахунків, можуть зніматися без обмежень, але з урахуванням можливостей банку чи небанківської фінансової установи.

Якщо ж перекази надходять на рахунок у банку, фізична особа може щоденно знімати еквівалент 100 тис. грн.

Краще використовувати безготівкові розрахунки, щоб не створювати зайве навантаження на банки, не наражати на небезпеку інкасаторів та себе. Детальніше про те, як працює фінансовий ринок у воєнний час, можна прочитати на спеціальному порталі НБУ «Фінансова оборона України»: https://promo.bank.gov.ua/fin-defense/

Обмеження – необхідний крок для підтримки економіки та фінансової системи в умовах війни. Після перемоги України вони будуть скасовані.