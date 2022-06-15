Церковний календар на 16 червня - кому моляться віряни

16 червня - день пам'яті мученика Лукиліяна і тих, хто з ним / Фото: pixabay.com

Якому святому молитися 16 червня та кого шанує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 16 червня в церковному календарі

16 червня вшановують пам’ять мученика Лукиліяна і тих, хто з ним. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 16 червня — день пам’яті мученика Лукиліяна і тих, хто з ним

У четвер, 6 червня 2022 року, церква вшановує пам’ять мученика Лукиліяна і тих, хто з ним.

Лукиліян жив за часів правління імператора Авреліяна. Спочатку він поклонявся ідолам і був навіть язичницьким жерцем. Однак в досить поважному віці Лукиліян отримав просвітлення від Господа і увірував у нього. Коли побачив він блуд еллінський, то прийняв хрещення і помолодів душею. Почав Лукиліян прославляти Бога і навертати інших у віру Христову.

Якось донесли про Лукиліяна імператору, який був відомий своїм жорстоким поводженням з християнами. Кинули святого до в'язниці, де вже сиділи четверо юнаків, які також були туди вкинуті за віру в Христа (Іпатій, Клавдій, Діонісій і Павло). Дуже зрадів Лукиліян, що має з ким поговорити про Бога. Почав він укріплювати їхній дух та молитися.

Пройшло кілька днів і Лукиліяна разом з юнаками повели на тортури. Кинули їх спочатку в розжарену піч, але Бог помилував їх і тіла їхні не постраждали. Елліни розізлилися і засудили святих на смерть. Кару ж прийняли вони в Візантії.

Церковний календар на 16 червня: відео

Народні прикмети

16 червня весь день іде дощ - буде багато грибів.

Собака погано їсть і мало спить - чекайте на дощ.

Вранці туман стелиться по воді - буде сонячна погода.

Що не можна робити 16 червня