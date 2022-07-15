Церковний календар на 16 липня - кому моляться віряни

Яке свято 16 липня в церковному календарі

У суботу, 16 липня 2022 року, церква вшановує пам’ять святого Анатолія, патріарха Царгородського. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 16 липня — день пам’яті святого Анатолія, патріарха Царгородського

Народився майбутній патріарх у другій половині IV століття в Александрії. Тоді було прийнято, щоб члени заможних родин присвячували себе служінню Богу. Анатолій був висвячений в сан диякона отцем церкви Кирилом Александрійським. 449 року він взяв участь у розбійницькому соборі, який проходив в Ефесі. Тоді патріарх Флавіан Константинопольський був позбавлений влади, хоч і з обурливими порушеннями. Сторони ніяк не могли дійти консенсусу в тому, кого поставити на престол замість нього.

Щоб вийти з такого положення, було прийнято рішення обрати зі священнослужителів, які жили за межами Візантії, нового патріарха. Вибір тоді впав саме на Анатолія. Тоді папа Діоскор I думав, що зможе схилити на свою сторону нового патріарха, але Анатолій все своє життя залишався вірним канонам православної церкви.

451 року Анатолій взяв участь у Халкедонському соборі. Також новий патріарх всіляко допомагав зводити храми. За його правління до Константинополя перенесли мощі багатьох християнських мучеників. Святий Анатолій склав стихири до свята Успіння Пресвятої Богородиці. 7 лютого 457 року Анатолій коронував Лева I Макеллу, який зійшов на престол імператора. Це був перший випадок коронації правителя патріархом у Східній Римській імперії.

Церковний календар на 16 липня: відео

Народні прикмети на 16 липня

Корови п'ють мало води, вдень багато сплять - до дощу.

Гуси брьохаються у воді, довго лежать - чекайте на дощ.

Худоба почала збиватися до купок - буде негода.

Що не можна робити 16 липня