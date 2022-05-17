Церковний календар на 18 травня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 18 травня та кого вшановує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 18 травня в церковному календарі

18 травня церква вшановує пам’ять мучениці Ірини Македонської. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 18 травня — день пам’яті мучениці Ірини Македонської

У вівторок, 18 травня 2022 року, церква вшановує мученицю Ірину Македонську.

Свята Ірина жила приблизно в другій половині I століття. Походила зі знатного роду. Її батько був македосньким князем Ликинієм. В юності дівчина увірувала в Христа та охрестилася в учня апостола Павла, Тимофія. Свята Ірина вирішила присвятити себе Богові та відмовилася від заміжжя. Потім дівчина навіть почала переконувати батьків прийняти християнство. Князь Ликиній спочатку всі слова доньки сприймав спокійно, але потім сильно розгнівався, коли вона відмовилася поклонитися ідолам. Тоді взяв він її і кинув під ноги диким коням.

Коні не торкнулися мучениці, а натомість кинулися на Ликинія і задавили його на смерть. Дочка-християнка відразу кинулася до батька та почала молитися. Свята молитва повернула Ликинія до життя. Тоді князь і сам увірував в Христа, а потім і все його сімейство. Наприкінці аж 3000 людей стали християнами.

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Сміливо почала Ірина проповідувати слово Боже між людьми. Хоча й піддавалася приниженням та стражданням через це. Правитель Седекії, наприклад, наказав одного разу кинути святу до ями зі зміями. Потім її намагалися розпилити пилкою та прив'язали до колеса млина, щоб вона зустріла свою смерть. Однак всі муки Ірини супроводжувалися чудесами та знаменами. Коли люди бачили їх, то наверталися до християнства. Усього Ірина навернула близько 10 тисяч язичників.

Господь вказав Ірині день її кончини. Тоді вона пішла до гірської печери поблизу міста Ефесу та попрохала завалити вхід камінням. Коли знайомі святої повернулися сюди на четвертий день і відкрили печеру, то не знайшли тіла Ірини. Дуже сильно шанувалася пам'яті мучениці Ірини в стародавній Візантії. А в Царгороді навіть побудували на її честь кілька храмів.

Церковний календар на 18 травня: відео

Народні прикмети

Якщо 18 травня птахи раптом припинили щебетати - чекайте на грозу.

Розсада увібрала багато води - покіс сухим буде.

18 травня негода, значить буде хороший урожай хліба.

Йде дощ з невеликими перервами, скоро погіршиться погода.

Що не можна робити 18 травня