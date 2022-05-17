Церковный календарь на 18 мая — кому молятся верующие

Какому святому молиться 18 мая и кого чтит церковь, читайте в материале ТСН.ua.

Какой праздник 18 мая в церковном календаре

18 мая церковь чтит память мученицы Ирины Македонской. Что нам известно об этом дне?

Церковный календарь на 18 мая – день памяти мученицы Ирины Македонской.

В среду, 18 мая 2022 года, церковь чествует мученицу Ирину Македонскую.

Святая Ирина жила примерно во второй половине I столетия. Происходила из знатного рода. Ее отец был македосским князем Ликинием. В юности девушка уверовала во Христа и крестилась у ученика апостола Павла, Тимофея. Святая Ирина решила посвятить себя Богу и отказалась от замужества. Затем девушка даже начала убеждать родителей принять христианство. Князь Ликиний сначала все слова дочери воспринимал спокойно, но потом сильно рассердился, когда она отказалась поклониться идолам. Тогда он взял ее и бросил под ноги диким коням.

Лошади не коснулись мученицы, а бросились на Ликинию и задавили его на смерть. Дочь-христианка сразу же бросилась к отцу и начала молиться. Святая молитва вернула Ликинию к жизни. Тогда князь и сам уверовал во Христа, а затем и все его семейство. В конце 3000 человек стали христианами.

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Смело начала Ирина проповедовать слово Божие между людьми. Хотя и подвергалась унижениям и страданиям из-за этого. Правитель Седекии, например, приказал однажды бросить святую в яму со змеями. Затем ее пытались распылить пилой и привязали к колесу мельницы, чтобы встретить свою смерть. Однако все мучения Ирины сопровождались чудесами и знаменами. Когда люди видели их, то обращались в христианство. Всего Ирина обратила около 10 тысяч язычников.

Господь указал Ирине день ее кончины. Тогда она пошла в горную пещеру близ города Эфеса и попросила завалить вход камнями. Когда знакомые святой вернулись сюда на четвертый день и открыли пещеру, не нашли тела Ирины. Очень сильно почиталась память мученицы Ирины в древней Византии. А в Царьграде даже построили в ее честь несколько храмов.

Церковный календарь на 18 мая: видео

Народные приметы

Если 18 мая птицы вдруг прекратили щебетать – ждите грозы.

Рассада впитала много воды – покос сухим будет.

18 мая ненастье, значит будет хороший урожай хлеба.

Идёт дождь с небольшими перерывами, скоро ухудшится погода.

Что нельзя делать 18 мая