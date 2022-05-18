Через війну в Україні загинули майже 300 дітей - Офіс генпрокурора

Через війну в Україні загинули майже 300 дітей - Офіс генпрокурора

Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинуло 229 дітей.

Загалом в результаті російської агресії в Україні постраждали більше ніж 653 дитини. За офіційними даними понад 424 маленьких українців було поранено.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора України.

"Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - зауважують в генпрокуратурі.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 141, Київській - 116, Харківській - 100, Чернігівській - 68, Херсонській - 48, Луганській - 47, Миколаївській - 44, Запорізькій - 28, Сумській - 17, у м.Києві - 16, Житомирській - 15.

"Вчора, 17 травня, внаслідок ракетного удару окупантів по житловому будинку в м. Бахмут Донецької області тяжко травмована 9-річна дитина", - йдеться в повідомленні.

Через бомбардування та обстріли ЗС РФ українських міст та сіл пошкоджено 1772 заклади освіти. При цьому 161 з них зруйновано повністю.

Нагадаємо, що міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що від моменту повномасштабного російського вторгнення захисники України завдали ворогу величезних втрат. За словами міністра оборони, за 80 днів повномасштабної війни Збройними силами України було повністю знищено 17 батальйонних груп російської армії.

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