Церковний календар на 25 липня - кому моляться віряни

Яке свято 25 липня в церковному календарі

25 липня вшановують пам’ять мучеників Прокла та Іларія. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 25 липня — день пам’яті мучеників Прокла та Іларія

У понеділок, 25 липня 2022 року, церква вшановує пам’ять мучеників Прокла та Іларія.

Вони народилися та жили в невеликому селищі Каліпта, поблизу Анкари. Постраждали через свою віру під час правління імператора Траяна. Першого схопили Прокла. Його кинули до в'язниці, а потім повели на суд до місцевого правителя Максима. Перед лицем смерті Прокл не злякався і відкрито сказав, що вірить в Ісуса Христа. Правитель вирішив, що він зможе силою заставити Прокла вклонитися ідолам. Під час жорстоких тортур Прокл передрік Максиму, що той скоро сам визнає єдиного Бога. Тоді мученика заставили бігти за колісницею правителя. Він біг та молився, щоб Бог зупинив колісницю. І Господь почув його молитви. Жодні зусилля не змогли зрушити її з місця. А сам Максим сидів в колісниці, наче задерев'янів, та зміг зрушити з місця тільки тоді, коли підписав хартію визнання Ісуса Христа.

Язичник був осоромлений і задумав помститися Проклу. Спочатку мученика довго і жорстоко катували, а потім вивели за місто та розстріляли з луків. Коли воїни вели Прокла на страту, то просили його відректися від своєї віри, щоб вберегти собі життя. Але мученик не послухав їх.

По дорозі зустрів їх племінник Прокла - Іларій. Він обійняв свого дядька та теж визнав себе християнином. Тоді його затримали, а після смерті дядька кинули до в'язниці. Поставши перед правителем Іларій також поводив себе безстрашно. За це, після довгих катувань, його засудили до смерті. Помер він через 3 дні після свого дядька.

Церковний календар на 25 липня: відео

Народні прикмети

Яка погода 25 липня, такою буде і осінь.

В лісі з'явилися гриби - буде похолодання.

На верхівках дерев вже пожовкло листя - чекайте на ранню осінь.

Що не можна робити 25 липня