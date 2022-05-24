Церковний календар на 25 травня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 25 травня та кого вшановує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 25 травня в церковному календарі

25 травня вшановують пам’ять святих Єпіфанія та Германа. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 25 травня — день пам’яті святих Єпіфанія та Германа

У середу, 25 травня 2022 року, церква вшановує пам’ять святих Єпіфанія та Германа.

Святий Єпіфаній Кіпрський або Саланмінський був палестинським монахом, єпископом міста Саламін (Кіпр), богословом-полемістом та письменником. Його вважаються одним з ранніх Отців Церкви. Він прославився тим, що викривав єресь. Головним джерелом вчення він вважав вчення Орігена. А його погляди склалися під впливом аскетів з Палестини і Єгипту під час боротьби з аріанством, у якій він сам брав участь.

Народився в місті Елевтерополь (Палестина) 310 року. Потім навчався в Александрії Єгипетській. Через своє бажання більше дізнатися про Святе Письмо, Єпіфаній вивчив грецьку, коптську, юдейську, арамейську мови та латинь. Спочатку відвідував пустельників, а потім і сам прийняв постриг. 333 року його висвятили на священника, а згодом він побудував монастир. Помер в віці 93 років.

Герман I Константинопольський / Фото: commons.wikimedia.org

Герман I Константинопольський був патріархом протягом 15 років та противником іконоборства. Народився 634 року в Константинополі. Його батько, Юстиніан, був сенатором, якого стратили 668 року за наказом імператора Костянтина IV. Тоді Германа схопили та відправили працювати церковним кліриком. Там в монастирі він і вивчив Святе Письмо. Його поставили єпископом в місті Кизик, а 715 року обрали патріархом Константинопольським.

Коли почалися гоніння за тими, хто шанував ікони, Герман викрив імператора Лева III в єресі. Вів переписку з Папою Римським щодо свого спротиву імператору. Потім відправив до Риму одну зі святинь, яка зберігається там до нині. 17 січня 729 року склав з себе патріаршу владу на засіданні верховної ради через те, що не знайшов підтримки в питанні про іконошанування. Помер у віці 95-ти років та був похований в монастирі Хору в Константинополі.

Церковний календар на 25 травня: відео

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