Церковный календарь на 25 мая — кому молятся верующие

Какому святому молиться 25 мая и кого чтит церковь, читайте в материале ТСН.ua.

Какой праздник 25 мая в церковном календаре

25 мая чтят память святых Епифания и Германа. Что нам известно об этом дне?

Церковный календарь на 25 мая – день памяти святых Епифания и Германа

В среду, 25 мая 2022 года, церковь чтит память святых Епифания и Германа.

Святой Епифаний Кипрский или Саланминский был палестинским монахом, епископом города Саламин (Кипр), богословом-полемистом и писателем. Его считают одним из ранних Отцов Церкви. Он прославился тем, что разоблачал ересь. Главным источником учения он считал учение Оригена. Его же взгляды сложились под влиянием аскетов из Палестины и Египта во время борьбы с арианством, в которой он сам участвовал.

Родился в городе Элевтерополь (Палестина) в 310 году. Затем учился в Александрии Египетской. По своему желанию больше узнать о Священном Писании, Епифаний изучил греческий, коптский, иудейский, арамейский языки и латынь. Сначала посещал отшельников, а потом и сам принял постриг. В 333 году его рукоположили в священники, а впоследствии он построил монастырь. Умер в возрасте 93 лет.

Герман I Константинопольский / Фото: commons.wikimedia.org

Герман I Константинопольский был патриархом в течение 15 лет и противником иконоборчества. Родился в 634 году в Константинополе. Его отец, Юстиниан, был сенатором, казненным в 668 году по приказу императора Константина IV. Тогда Германа схватили и отправили на работу церковным клириком. Там в монастыре он и изучил Священное Писание. Его поставили епископом в городе Кызык, а в 715 году избрали патриархом Константинопольским.

Когда начались гонения за теми, кто чтил иконы, Герман разоблачил императора Льва III в ереси. Вел переписку с Папой Римским по поводу своего сопротивления императору. Затем отправил в Рим одну из святынь, которая хранится там до сих пор. 17 января 729 года сложил с себя патриаршую власть на заседании Верховной Рады из-за того, что не нашел поддержки в вопросе об иконопочитании. Умер в возрасте 95 лет и был похоронен в монастыре Хора в Константинополе.

Церковный календарь на 25 мая: видео

Народные приметы

Луна имеет зеленоватый оттенок — будет дождь, если он ясен — ждите непогоду.

25 мая ночь светлая и без росы, на следующий день будет дождь.

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