Церковний календар на 7 червня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 7 червня та кого вшановує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 7 червня в церковному календарі

7 червня Третє віднайдення голови святого Іоанна Хрестителя. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 7 червня — Третє віднайдення голови святого Іоанна Хрестителя

У вівторок, 7 червня 2022 року, Третє віднайдення голови святого Іоанна Хрестителя.

Пророк Іоанн Хреститель був сином священника Захарії і праведної Єлизавети, які жили поблизу Хеврона (Нагірна країна), поблизу Єрусалиму. По материній лінії він був родичем Ісуса Христа та народився на 6 місяців раніше Сина Божого. Серед тисяч убитих немовлят в Вифлеємі він чудом уникнув смерті. Виріс святий Іоанн в пустелі, готуючи себе цим до строгого життя. Постійно молився і постився, носив грубий одяг, харчувався лише акридами та диким медом. Поки Господь не покликав його, залишався пустельником.

З'явився пророк на берегах Йордану, щоб приготувати народ до приходу Месії. Отримавши про Ісуса Христа одкровення, Іоанн таке сказав простому народу: "Ось Агнець Божий, який бере на себе гріхи світу". В той час Ірод влаштував великий бенкет, де танцювала донька Іродіади. Вона так вразила царя, що той сказав, вона може просити будь-що в нього. Вона, навчена матір'ю, попросила голову Іоанна Хрестителя на таці. Ірод виконав її прохання. Іродіада знущалася над головою пророка, а потім закопала її глибоко в землі під своїм замком.

Третє віднайдення голови Іоанна Хрестителя відбулося близько 850 року. Патріарх Ігнатій під час нічної молитви побачив видіння, де схована голова пророка, і розповів про це імператору. Той наказав відіслати до того місця своїх людей, які знайшли голову і привезли її до Константинополя. Сталося це саме 7 червня (25 травня за старим стилем).

Церковний календар на 7 червня: відео

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