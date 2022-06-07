Окупанти продовжують штурмувати Сєвєродонецьк - Гайдай

Російські окупанти продовжують штурмувати Сєвєродонецьк.
Водночас штурм ворога у напрямку Новоохтирки та Воронового ЗСУ відбили.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Наразі ворог продовжує штурм Сєвєродонецька, бойові дії тривають. Також відбито штурм росіян у напрямку Новоохтирки та Воронового. У районі Білогорівки противник використовує диверсійно-розвідувальні групи", - зазначив він.
Очільник області також наголосив, що протягом минулої доби було відбито десять атак ворога, знищено один танк, три артилерійських системи, дві бойові броньовані машини, один автомобіль та два склади з боєприпасами. Підрозділи протиповітряної оборони збили два безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10".
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 104-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
Читайте також:
- Дев'ятеро із десяти українців зіткнуться з бідністю: ООН дала невтішний прогноз у разі довготривалої війни
- Путін насправді досить серйозно хворий - колишній керівник британської розвідки
- "Це дуже сильний хід": військовий експерт пояснив, навіщо таблоїди "поховали" Путіна