Окупанти продовжують штурмувати Сєвєродонецьк - Гайдай

Російські окупанти продовжують штурмувати Сєвєродонецьк.

Водночас штурм ворога у напрямку Новоохтирки та Воронового ЗСУ відбили.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Наразі ворог продовжує штурм Сєвєродонецька, бойові дії тривають. Також відбито штурм росіян у напрямку Новоохтирки та Воронового. У районі Білогорівки противник використовує диверсійно-розвідувальні групи", - зазначив він.

Очільник області також наголосив, що протягом минулої доби було відбито десять атак ворога, знищено один танк, три артилерійських системи, дві бойові броньовані машини, один автомобіль та два склади з боєприпасами. Підрозділи протиповітряної оборони збили два безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10".

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 104-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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