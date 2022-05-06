Церковний календар на 7 травня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 7 травня та кого вшановує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 7 травня в церковному календарі

7 травня церква вшановує пам’ять мученника Сави Стратилата. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 7 травня — день пам’яті мученника Сави Стратилата

У суботу, 7 травня 2022 року, церква вшановує пам’ять мученника Сави Стратилата.

Сава Стратилат помер в Римі 272 року. Вважається раннім християнським мучеником, який жив у III столітті. Походив з готського племені. Сава був дуже хоробрим, за що швидко досягнув високого чину воєводи-стратилати, а ще служив при дворі імператора Авреліана. В юності сповідував християнську віру, щоденно молився та дотримувався всіх заповідей. Сава часто допомагав нужденним, біднякам, приходив до в'язницці, щоб підтримати ув'язнених. За свою відданість отримав від Господа вміння творити чудеса, зцілювати різні хвороби та виганяти з людей бісів.

Коли дізнався імператор про свого воєводу-християнина, то почав просити його відректися від віри і стати на бік язичництва. Тоді скинув з себе Сава воїнський пояс і промовив, що він ніколи не відречеться від християнства. Довго катували мученика, однак Сава всі тортури переніс з гідністю та силою. 272 року його втопили у річці Тібр, що в Римі. 70 воїнів, які бачили його муки, відразу повірили в Господа, за що також були страчені на місці.

Церковний календар на 7 травня: відео

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