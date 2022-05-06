Церковный календарь на 7 мая — кому молятся верующие

Какому святому молиться 7 мая и кого чевствует церковь, читайте в материале ТСН.ua.

Какой праздник 7 мая в церковном календаре

7 мая церковь чтит память мученика Саввы Стратилата. Что нам известно об этом дне?

Церковный календарь на 7 мая — день памяти мученика Саввы.

В субботу, 7 мая 2022 года, церковь чтит память мученика Саввы Стратилата.

Савва Стратилат умер в Риме в 272 году. Считается ранним христианским мучеником, жившим в III веке. Происходил из готского племени. Савва был очень храбрым, за что быстро достиг высокого чина воеводы-стратилаты, а еще служил при дворе императора Аврелиана. В юности исповедовал христианскую веру, ежедневно молился и соблюдал все заповеди. Савва часто помогал нуждающимся, беднякам, приходил в тюрьму, чтобы поддержать заключенных. За свою преданность получил от Господа умение творить чудеса, исцелять разные болезни и изгонять из людей бесов.

Когда узнал император своего воеводу-христианина, то начал просить его отречься от веры и стать на сторону язычества. Тогда низверг Савва воинский пояс и сказал, что он никогда не отречется от христианства. Долго пытали мученика, однако Савва все пытки перенес с достоинством и силой. В 272 году его утопили в реке Тибр в Риме. 70 воинов, видевших его мучения, сразу поверили в Господа, за что тоже были казнены на месте.

Церковный календарь на 7 мая: видео

Народные приметы

Если восход солнца золотой, значит, в ближайшие дни не будет осадков.

7 мая на берегу появился цвет – пора сеять овес.

Из лозы и ивы летит пух, начинайте сажать поздний овес.

Что нельзя делать 7 мая