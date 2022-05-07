Италия арестовала роскошную яхту "Шехерезада", которую связывают с Путиным

В итальянском городе Марина-ди-Каррара из-за санкций арестовали суперяхту, связываемую с президентом РФ Владимиром Путиным.

140-метровая люксовая яхта "Шехерезада" (Scheherazade) стоит 700 миллионов долларов.

Об аресте яхты сообщило министерство экономики и финансов Италии.

"Шехерезада" находилась на ремонте в местном порту Марина-ди-Каррара в области Тоскана.

Итальянский Минфин заявил, что яхта имеет "значительные экономические и деловые связи" с высокопоставленными лицами в российском правительстве и находящимися под санкциями Европейского Союза. О ком именно идет речь, не сообщается.

О том, что "Шехерезада" может принадлежать Путину или кому-нибудь из ближайшего окружения российского диктатора, в начале марта писала The New York Times. Владелец судна официально неизвестен — в документах указан оффшор с Маршалловых островов.

Но потом расследователи из команды российского политика Алексея Навального установили, что люксовая яхта принадлежит именно Путину.

На яхте есть все, что можно представить: две вертолетные площадки, бассейн, spa-комплекс, салон красоты, огромные гостиные и царские каюты. На нижней палубе – технические помещения, кухня, столовая, помещения для совещаний, зона для отдыха экипажа. Центральный вход расположен на главной палубе. На ней есть шесть гостевых кают, парадная столовая и spa-салон. Там есть массажные кабинеты, бассейн, сауны. На верхней палубе расположена огромная гостиная, столовая, две каюты для VIP-персон.

Ранее стало известно, что в Финляндии власти арестовали 21 яхту, которые могут принадлежать российским олигархам или компаниям.

Напомним, в Гибралтаре задержана яхта российского миллиардера Дмитрия Пумпянского. Стоимость яхты "Аксиома" составляет 68,8 млн долларов. Судно 21 марта пришвартовалось в порт Гибралтара под мальтийским флагом.

Кстати, с момента вторжения России в Украину под санкции попали российские бизнесмены и политики, поддерживающие путинский режим и войну в Украине.

Неподалеку от Сардинии сгорела роскошная яхта

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