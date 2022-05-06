Гороскоп на 7 мая для всех знаков Зодиака: день непрогнозируемых событий

Гороскоп на 7 мая для всех знаков Зодиака: день непрогнозируемых событий

День, события которого невозможно предвидеть или спрогнозировать, поэтому нужно быть готовым к любым сюрпризам.

Преимущественно это коснется отношений с людьми, которые застыли в каком-то статус-кво и не двигаются ни туда, ни сюда: пришло время разобраться и либо продолжить их с чистого листа, либо закончить, поставив в конце твердую точку. День вообще подходит для любых переговоров – как делового, так и личного характера, нужно воспользоваться благоприятными условиями для достижения консенсуса.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 7 мая для Овнов

Решая, как поступить в той или иной ситуации, дайте "высказаться" своему внутреннему голосу: его "мнение" окажется куда вернее, чем соображения разума, который сегодня может ошибаться.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 7 мая для Тельцов

Свойственное вам упрямство – не лучшее качество в любой другой день, но сегодня оно может сыграть с вами злую шутку, поэтому необходимо максимально отказаться от его появлений.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 7 мая для Близнецов

Даже если на этот выходной день вы не запланировали каких-либо серьезных дел, не стоит тратить время и силы на пустые разговоры и споры: они приведут к утомлению, в то время как вам надо будет отдохнуть.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 7 мая для Раков

Привычка прятаться в свою "раковину" от общения с окружающими вас людьми – не лучшая идея для любого дня, но для сегодняшнего – особенно: от собеседников вы можете узнать много интересного.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 7 мая для Львов

День благоприятен для общения с людьми, которых вы давно не видели и не слышали: сегодня любой звонок к ним или от них станет началом долго разговора, а затем, возможно, и теплой встречи.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 7 мая для Дев

Если вы чувствуете себя перед кем-то виноватыми, самое время признать вину и принести свои извинения: обиженный вами человек не станет держать зла и охотно забудет ссору, которая развела вас в разные стороны.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 7 мая для Весов

Тем, кто давно мечтает что-то изменить в своей жизни – например, найти новую работу – пора делать первые шаги на пути к желаемой цели: главное, не торопиться – в спешке трудно будет найти подходящий вариант.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 7 мая для Скорпионов

Решив сказать колкость кому-то из близких, постарайтесь вовремя схватить себя "за шиворот" и перевести злые слова в шутку, в противном случае даже небольшая ссора перерастет в продолжительный конфликт.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 7 мая для Стрельцов

Найти ответ на вопрос, который на первый взгляд может показаться безнадежным, помогут друзья и знакомые: вам нужно всего лишь обзвонить их и поставить перед ними задачу, которую они должны решить.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 7 мая для Козерогов

Лучшим отдыхом для вас сегодня станет уединение: даже если вас окружает большая семья, можно будет найти возможность остаться в одиночестве – вам удастся привести в порядок мысли и набросать план ближайших действий.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 7 мая для Водолеев

Не стоит отталкивать человека, который захочет попросить прощения за нанесенную вам обиду: похоже, он искренне признал свою вину и хочет, чтобы ваши отношения вернулись в исходную точку.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 7 мая для Рыб

Человек из далекого прошлого, с которым вас когда-то связывали дружеские или близкие отношения, не только вызовет у вас приятные воспоминания, но и поможет решить важный профессиональный или бытовой вопрос.

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