Украинцы отогнали врага в море и готовятся "закрыть" небо – эксперт

ВСУ уже напугали врага на море, отогнавшем десантные корабли, и не дали контролировать небо, а с поставками ленд лиз смогут его "закрыть".

Подтверждения поражения фрегата Адмирал Макаров пока нет, но и без этого украинские военные сделали все, чтобы минимизировать попытки высадки десанта, заявляет в эфире «Единого марафона» военный експер Александр Мусиенко.

Он отмечает, что где-то после поражения крейсера "Москва", десантные корабли врага куда-то подевались. Очевидно опасаются, потому что производить такие корабли они не имеют возможности, так что терять эти не могут себе позволить, поэтому их берегут.

К тому же, добавляет эксперт, что эти корабли имеют приписку не Черноморскую, а Балтийскую, так что «возможно мечтают, что им удастся вернуться», предполагает эксперт. Но это на руку Украине, ведь минимизируется вопрос высадки десанта.

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Не удалось россиянам реализовать себя в украинском небе. Они почти не летают вглубь, а ограничиваются прифронтовой территорией для поражения наступательных сил на земле. Но даже там благодаря украинским группам с ракетными комплексами россияне несут потери.

Мусиенко добавляет, что Россия не завоевала контроля над нашим небом, хотя мировые эксперты прогнозировали, что небо они смогут захватить чуть ли не через неделю. Кроме того с поступлением оружия из ленд-лиза, эксперт надеется, что там будут комплексы, хотя бы среднего радиуса действия, которые дадут закрыть небо и минимизировать риски поражения.

Но это не остановит Россию приписывать себе достижения во время парада 9 мая. Сейчас пропаганда уже раскручивает тему о странах НАТО, которые противостоят России в Украине и поэтому спецоперация длится не запланированные считанные дни, а уже месяцами. Есть предположение у эксперта, что таким образом будут и аргументировать о необходимости свежих сил. К успехам припишут временный контроль над Мариуполем и Херсоном и заявят о сухопутном коридоре в Крым.

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