Українці відігнали ворога в морі і готуються "закрити" небо – експерт

ЗСУ вже наполохали ворога на морі, що той відігнав десантні кораблі, і не дали контролювати небо, а з поставками ленд ліз зможуть його "закрити".

Підтвердження про ураження фрегату Адмірал Макаров поки немає, але і без цього українські військові зробили все, щоб мінімізувати спроби висадки десанту, заявляє в ефірі «Єдиного марафону» військовий експерт Олександр Мусієнко.

Він зазначає, що десь після ураження крейсера «Москва», десантні кораблі ворога кудись поділись. Вочевидь остерігаються, бо виготовляти такі кораблі вони не мають можливості, тож втрачати ці не можуть собі дозволити, тому їх бережуть.

До того ж, додає експерт, що ці кораблі мають приписку не Чорноморську а Балтійську, тож «можливо мріють, що їм вдасть повернутись», припускає експерт. Але це на руку Україні, адже мінімізується питання висадки десанту.

Не вдалося росіянам реалізувати себе в українському небі. Вони майже не літають вглиб, а обмежуються прифронтовою територією, для ураження наступальних сили на землі. Та навіть там, завдяки українським групам з ракетними комплексами, росіяни несуть втрати.

Мусієнко додає, що Росія не здобула контроль над нашим небом, хоча світові експерти прогнозували, що небо вони зможуть захопити ледь не за тиждень. Окрім того із надходженням зброї із ленд лізу, експерт покладає надії, що там будуть комплекси, хоча б середнього радіусу дії , які дадуть закрити небо і мінімізувати ризики ураження.

Та це не зупинить Росії приписувати собі здобутки під час параду 9 травня. Зараз пропаганда вже розкручує тему про країни НАТО, які протистоять в Україні Росії і тому спецоперація триває не заплановані лічені дні, а вже місяцями. Тож є припущення у експерта, що таким чином будуть і аргументувати про потрібність свіжих сил. До успіхів припишуть собі тимчасовий контроль над Маріуполем і Херсоном і заявлять про сухопутний коридор до Криму.

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