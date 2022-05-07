73-й день війни: прогноз для всіх за картами Таро

73-й день війни: прогноз для всіх за картами Таро

Карти Таро підказують, що робити далі.

Карти Таро - один з найпопулярніших спосіб для ворожіння у наш час. Створені кілька сотень років тому, вони тільки на перший погляд, здаються простими. На картах Таро можна ворожити не лише про езотеричні речі, але й на побутові справи та любов.

Що ж на нас усіх чекає 7 травня 2022 року, у 73-й день війни.

Розпочинає наш розклад карта Таро під назвою "Четвірка мечів". Ця карта, яка належить до молодших арканів, тобто таємниць Таро, свідчить про важливість перепочинку, тимчасовий прихисток, очікування, перемир'я, внутрішні страхи, привидів минулих почуттів.

Вона розповідає, що потрібно знайти моменти для усамітнення та спокою, знайти своє місце у цьому світі, спокій, погляд на ситуацію з іншого боку, відновлення сил, критична оцінка своїх цілей, відмова від боротьби.

Ця карта підказує, що зараз чимало не дозволяє вам рухатися далі. Ви відчуваєте себе у тупику зі своїми страхами та невпевненістю, яка викликана невдачами, болем, розчаруванням. Потрібно тверезо обдумати свої страхи і вони зникнуть.

Наступна карта у нашому розкладі - "Шістка пентаклів". Ця карта оповідає про щедрість, рішучість, дари та повагу. Вона підказує на про отримання та позбавлення, пожертвування, пошук бажаного. Карта Таро нагадує, що ми не можемо бути великодушними зі всіма людьми. Чи ви отримуєте вигоду від подарунків долі?

Кохання і ненависть не виключають одне одного. Вигода може виявитися втратою. Зараз потрібно розібратися у своїх справжніх бажаннях та істинних потребах. Варто рухатися вперед.

Завершує наш розклад карта Таро під назвою "Трійка мечів". Ця карта розповідає про душевну рану, розчарування та відмову. Настав час зрозуміти суть проблеми, також має відбутися тріумф логіки над емоціями, а правду, яка б вона не була, - слід усвідомити. Якби важко не було, слід ухвалити рішення, яке буде суперечити вашим почуттям. Не обманюйте близьких та колег і не бажайте нікому зла.

Зараз потрібно бути абсолютно чесним з собою. З ясною головою зрозумійте суть проблеми, а тоді - розв'яжіть її.

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